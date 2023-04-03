(Люлкова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Люлкова) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Люлков Александр

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Люлков Александр

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Люлков Александр

Рождение ребёнка
1859

Сын: Люлков Михаил Александров

Отец ребёнка: Люлков Александр

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Люлков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Люлков Александр

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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