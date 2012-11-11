Кокорев Николай
Место рожденияРоссия
Дата рождения09.01.1941
Дата смерти11.11.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1941
Отец: Кокорев Василий
Мать: Кокорева Анна
Россия
Рождение ребёнка
05.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кокорева Пелагея
Рождение ребёнка
07.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кокорева Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокорева Пелагея
Смерть
11.11.2012