Кокорев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорев Николай

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Место рождения

Россия

Дата рождения

09.01.1941

Дата смерти

11.11.2012

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1941

Отец: Кокорев Василий

Мать: Кокорева Анна

Россия
Рождение ребёнка
05.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кокорева Пелагея

Рождение ребёнка
07.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кокорева Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорева Пелагея

Смерть
11.11.2012
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