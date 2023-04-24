Лейбензон Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейбензон Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иглин Даниил (Даниэль) Олегович

Отец ребёнка: Иглин Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иглина Софья

Отец ребёнка: Иглин Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иглина Александра

Отец ребёнка: Иглин Олег

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