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Зражевский Василий Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Зражевский Тимофей Иванов

Мать: Зражевская Ефросинья Афанасьева

Рождение ребёнка
28.04.1866

Сын: Зражевский Иаков Васильев

Мать ребёнка: Зражевская Пелагия Фёдорова

Рождение ребёнка
29.06.1869

Сын: Зражевский Павел Васильев

Мать ребёнка: Зражевская Пелагия Фёдорова

Рождение ребёнка
22.11.1871

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Зражевская Пелагия Фёдорова

Рождение ребёнка
14.05.1874

Дочь: Елена Васильева

Мать ребёнка: Зражевская Пелагия Фёдорова

Рождение ребёнка
03.02.1881

Сын: Зражевский Исидор Васильев

Мать ребёнка: Зражевская Пелагия Фёдорова

Бракосочетание
18.04.1884

Жена: Зражевская Ксения Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зражевская Пелагия Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Мокрая, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
Неизвестно
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