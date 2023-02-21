Зражевский Василий Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
28.04.1866
Сын: Зражевский Иаков Васильев
Мать ребёнка: Зражевская Пелагия Фёдорова
Рождение ребёнка
29.06.1869
Сын: Зражевский Павел Васильев
Мать ребёнка: Зражевская Пелагия Фёдорова
Рождение ребёнка
22.11.1871
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Зражевская Пелагия Фёдорова
Рождение ребёнка
14.05.1874
Дочь: Елена Васильева
Мать ребёнка: Зражевская Пелагия Фёдорова
Рождение ребёнка
03.02.1881
Сын: Зражевский Исидор Васильев
Мать ребёнка: Зражевская Пелагия Фёдорова
Бракосочетание
18.04.1884
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мокрая, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
Неизвестно