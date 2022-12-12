Долгих Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Долгих Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Долгих Спиридон Григорьевич
Мать ребёнка: Александра Симеоновна(?)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Симеоновна(?)
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область