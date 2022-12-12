Долгих Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгих Григорий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Долгих Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Долгих Спиридон Григорьевич

Мать ребёнка: Александра Симеоновна(?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Симеоновна(?)

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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