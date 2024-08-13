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Косенков Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
29.04.1873
Бракосочетание
06.11.1893

Жена: Косенкова (Негробова) Елена Никифоровна

Рождение ребёнка
01.08.1897

Дочь: (Косенкова) Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Косенкова (Негробова) Елена Никифоровна

Бракосочетание
02.11.1897

Жена: не указана

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