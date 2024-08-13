Косенков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
29.04.1873
Бракосочетание
06.11.1893
Рождение ребёнка
01.08.1897
Дочь: (Косенкова) Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Косенкова (Негробова) Елена Никифоровна
Бракосочетание
02.11.1897
Жена: не указана