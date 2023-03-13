Сорина Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1871 ст.
Дочь: Сорина Варвара Петровна
Отец ребёнка: Сорин Петр Арсентьев
Бурлаки, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп1, Дело 78, 26 об
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорин Петр Арсентьев
Смерть
Неизвестно