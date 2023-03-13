Сорина Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорина Ирина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1871 ст.

Дочь: Сорина Варвара Петровна

Отец ребёнка: Сорин Петр Арсентьев

Бурлаки, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп1, Дело 78, 26 об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорин Петр Арсентьев

Смерть
Неизвестно
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