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Иван Михеев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Около 1717 г.р.

Жена

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Михей Ефимов (Ич)

Мать: Пелагея Тереньтьева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Дмитриева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Тит Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Прасковья Дмитриева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Денис Большой Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Прасковья Дмитриева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Дарья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Прасковья Дмитриева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Анна Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Прасковья Дмитриева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Денис Меньшой Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Прасковья Дмитриева (Вна)

Смерть
Неизвестно

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