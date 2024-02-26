Иван Михеев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Михей Ефимов (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Тит Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Прасковья Дмитриева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Денис Большой Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Прасковья Дмитриева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Дарья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Прасковья Дмитриева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Анна Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Прасковья Дмитриева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Денис Меньшой Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Прасковья Дмитриева (Вна)
Смерть
Неизвестно