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Ковбота (Май) Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковбота Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галеева (Ковбота) Екатерина

Отец ребёнка: Ковбота Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербак (Ковбота) Светлана

Отец ребёнка: Ковбота Александр

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