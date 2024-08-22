Ковбота (Май) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковбота Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галеева (Ковбота) Екатерина
Отец ребёнка: Ковбота Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербак (Ковбота) Светлана
Отец ребёнка: Ковбота Александр