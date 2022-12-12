Сумароков-Эльстон Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1893
Дата смерти03.07.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1905
Франция
Место жительства
С 1908
Место жительства
С 1918
Мальта
Место жительства
С 1937
Великобритания
Место жительства
Неизвестно
Ницца, Франция
Место жительства
Неизвестно
Дрезден, Германия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.07.1970
Лондон