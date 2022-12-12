Сумароков-Эльстон Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумароков-Эльстон Михаил Николаевич

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Место рождения

Кореиз, Ялта, Республика Крым

Дата рождения

21.11.1893

Дата смерти

03.07.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Кореиз, Ялта, Республика Крым
Место жительства
С 1905
Франция
Место жительства
С 1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918
Мальта
Место жительства
С 1937
Великобритания
Место жительства
Неизвестно
Ницца, Франция
Место жительства
Неизвестно
Дрезден, Германия
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
03.07.1970
Лондон
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