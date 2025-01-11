Пилюгин Алексей Иванович
Место рожденияг.Тапа, Эстонская ССР
Дата рождения05.06.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1959
г.Тапа, Эстонская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Рождение ребёнка
30.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Большой Камень, Большой Камень, Приморский край