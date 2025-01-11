Пилюгин Алексей Иванович 05.06.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пилюгин Алексей Иванович

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Место рождения

г.Тапа, Эстонская ССР

Дата рождения

05.06.1959

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1959

Отец: Пилюгин Иван Алексеевич

Мать: Пилюгина (Петренко) Раиса Александровна

г.Тапа, Эстонская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Рождение ребёнка
30.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Большой Камень, Большой Камень, Приморский край

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