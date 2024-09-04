Алгазин Иван Васильевич
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1798
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Алгазин Василий Михайлович
Мать: Алгазина Арина (Ирина)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алгазина Палагея
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алгазина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Алгазина Палагея
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Алгазина ?
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Алгазина Матрёна Петровна
Смерть
1853