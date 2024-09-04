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Алгазин Иван Васильевич

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1798

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Алгазин Василий Михайлович

Мать: Алгазина Арина (Ирина)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Палагея

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Алгазин Парфён Иванович

Мать ребёнка: Алгазина Палагея

Рождение ребёнка
1824

Сын: Алгазин Лазарь Иванович

Мать ребёнка: Алгазина ?

Рождение ребёнка
1833

Сын: Алгазин Герасим Иванович

Мать ребёнка: Алгазина Матрёна Петровна

Смерть
1853

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