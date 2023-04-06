Викторова Ксения (Аксинья) Даниловна
Место рождения
Дата рождения14.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1904
Дочь: Корбутова Домна Павловна
Отец ребёнка: Викторов Павел Никитич
Рождение ребёнка
04.10.1906
Сын: Викторов Григорий Павлович
Отец ребёнка: Викторов Павел Никитич
Рождение ребёнка
24.06.1914
Отец ребёнка: Викторов Павел Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно