Викторова Ксения (Аксинья) Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викторова Ксения (Аксинья) Даниловна

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Место рождения

Жукова, Гривская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

14.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Жукова, Гривская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1904

Дочь: Корбутова Домна Павловна

Отец ребёнка: Викторов Павел Никитич

Извеково, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1906

Сын: Викторов Григорий Павлович

Отец ребёнка: Викторов Павел Никитич

Извеково, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1914

Сын: Викторов Пётр Павлович

Отец ребёнка: Викторов Павел Никитич

Извеково, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Викторов Павел Никитич

Смерть
Неизвестно
Извеково, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
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