Кужелев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1979
Сын: Кужелев Сергей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.?
Сын: Кужелев Андрей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.11.?
Дочь: Кужелева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно