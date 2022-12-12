Макаров Филат (Феофилакт) Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.
Дочь: Коновалова Мария Филатовна / Феофилактовна
Мать ребёнка: не указана
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно