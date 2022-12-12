Макаров Филат (Феофилакт) Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Филат (Феофилакт) Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884 ст.

Дочь: Коновалова Мария Филатовна / Феофилактовна

Мать ребёнка: не указана

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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