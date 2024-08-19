Rozenbergs Putniņš Anna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Putniņš Jānis
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Putniņa) Olga
Отец ребёнка: Putniņš Jānis
Рождение ребёнка
1897
Сын: Putniņš Žanis
Отец ребёнка: Putniņš Jānis
Рождение ребёнка
1897
Сын: Putniņš Ernests
Отец ребёнка: Putniņš Jānis
Бракосочетание
09.01.1921
Coniuge: Jēkabs Teodors Rozenbergs
Смерть
1936