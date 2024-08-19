Rozenbergs Putniņš Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rozenbergs Putniņš Anna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

1896 г.р.
1897 г.р.
1897 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Putniņš Jānis

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Putniņa) Olga

Отец ребёнка: Putniņš Jānis

Рождение ребёнка
1897

Сын: Putniņš Žanis

Отец ребёнка: Putniņš Jānis

Рождение ребёнка
1897

Сын: Putniņš Ernests

Отец ребёнка: Putniņš Jānis

Бракосочетание
09.01.1921

Муж: Rozenbergs Jēkabs Teodors

Coniuge: Jēkabs Teodors Rozenbergs
Смерть
1936

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