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Тарасова Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1911

Дочь: Милешина Татьяна

Отец ребёнка: Тарасов Ефим

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Тарасов Ефим

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов $116

Отец ребёнка: Тарасов Ефим

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еременко Варвара

Отец ребёнка: Тарасов Ефим

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чекалова Вера

Отец ребёнка: Тарасов Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Ефим

Смерть
Неизвестно
г. Бишкек
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