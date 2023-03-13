Тарасова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1911
Дочь: Милешина Татьяна
Отец ребёнка: Тарасов Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Тарасов Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов $116
Отец ребёнка: Тарасов Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еременко Варвара
Отец ребёнка: Тарасов Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чекалова Вера
Отец ребёнка: Тарасов Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасов Ефим
Смерть
Неизвестно
г. Бишкек