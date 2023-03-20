De Launay Pierre Marie
Место рожденияФранция
Дата рождения25.01.1793
Дата смерти09.08.1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Франция
Бракосочетание
1819
Рождение ребёнка
21.04.1828
Сын: Делоне (delaunay) Борис Петрович
Мать ребёнка: Делоне Елизавета Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
племянник последнего комменданта Бастилии
Смерть
09.08.1853
Симбирск, Российская Империя