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De Launay Pierre Marie

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Место рождения

Франция

Дата рождения

25.01.1793

Дата смерти

09.08.1853

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Франция
Бракосочетание
1819

Жена: Делоне Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
21.04.1828

Сын: Делоне (delaunay) Борис Петрович

Мать ребёнка: Делоне Елизавета Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
племянник последнего комменданта Бастилии
Смерть
09.08.1853
Симбирск, Российская Империя
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