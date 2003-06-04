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Байназаров Хурмат Мулахметович

Место рождения

д. Бустубаево Кугарчинский район БАССР

Дата рождения

01.07.1926

Дата смерти

04.06.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Бустубаево Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
10.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарифа

д.Нукаево, Кугарчинский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарифа

Смерть
04.06.2003
Башкирская АССР, Кугарчинский район, д. Нукаево
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Башкирская АССР, Кугарчинский район, д. Нукаево
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