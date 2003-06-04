Байназаров Хурмат Мулахметович
Место рожденияд. Бустубаево Кугарчинский район БАССР
Дата рождения01.07.1926
Дата смерти04.06.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарифа
д.Нукаево, Кугарчинский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарифа
Смерть
04.06.2003
Башкирская АССР, Кугарчинский район, д. Нукаево
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Башкирская АССР, Кугарчинский район, д. Нукаево