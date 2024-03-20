Жирнов Алексей Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.05.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.05.1894 ст.
Отец: Жирнов Кузьма Гаврилович
Бракосочетание
11.01.1913 ст.
Жена: Дяголева Дария Ильинична
Свидетели жениха из с. Бобровки: Кривогин Василий Васильевич, Фильчаков Михаил Назарович Свидетели невесты из с. Даниловки:Кузнецов Иаков Егорович, Дяголев Иосиф Игнатиевич
Смерть
Неизвестно