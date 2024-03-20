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Жирнов Алексей Кузьмич

Место рождения

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около ?.05.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.05.1894 ст.

Отец: Жирнов Кузьма Гаврилович

Мать: не указана

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
11.01.1913 ст.

Жена: Дяголева Дария Ильинична

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Свидетели жениха из с. Бобровки: Кривогин Василий Васильевич, Фильчаков Михаил Назарович Свидетели невесты из с. Даниловки:Кузнецов Иаков Егорович, Дяголев Иосиф Игнатиевич
Смерть
Неизвестно
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