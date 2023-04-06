Григорова (Ушакова) Агафья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Григорова Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Григоров Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорова Елена Кирилловна
Отец ребёнка: Григоров Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григоров Спиридон Кириллович
Отец ребёнка: Григоров Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Григоров Кирилл Иванович
Смерть
Неизвестно