Григорова (Ушакова) Агафья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорова (Ушакова) Агафья Тимофеевна

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Место рождения

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Григорова Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Григоров Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорова Елена Кирилловна

Отец ребёнка: Григоров Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Спиридон Кириллович

Отец ребёнка: Григоров Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Яков Кириллович

Отец ребёнка: Григоров Кирилл Иванович

Смерть
Неизвестно
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