Магомедова (Магомедова) Гульнара Абдулгалиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедова (Магомедова) Гульнара Абдулгалиновна

Место рождения

г.Фергана , Узбекская ССР

Дата рождения

04.09.1966

Дата смерти

09.06.2011

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1941 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1966

Отец: Магомедов Абдулгалин Расулович

Мать: Магомедова (Каримова) Раиса Сулеймановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.03.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.06.2011
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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