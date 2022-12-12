Кырысов Тихон Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кырысов Тихон Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Крысов Герасим Иванович

Мать: Крысова Федосья Архиповна

Рождение ребёнка
29.05.1752

Дочь: Феодосия Тихоновна

Мать ребёнка: Крысова Параскева Перфиловна

Рождение ребёнка
04.12.1753

Дочь: Варвара Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дементия Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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