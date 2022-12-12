Кырысов Тихон Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Крысов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
29.05.1752
Дочь: Феодосия Тихоновна
Мать ребёнка: Крысова Параскева Перфиловна
Рождение ребёнка
04.12.1753
Дочь: Варвара Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дементия Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно