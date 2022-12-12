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Семенюк Яков Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846 ст.

Дата смерти

09.10.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1878 ст.

Сын: Семенюк Никита Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.

Дочь: Нестерук Стефанида Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.

Дочь: Семенюк Доминикия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1906 ст.

Сын: Семенюк Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
09.10.1906 ст.
Причина смерти: истощение
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