Семенюк Яков Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846 ст.
Дата смерти09.10.1906 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.
Дочь: Нестерук Стефанида Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.
Дочь: Семенюк Доминикия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1906 ст.
Сын: Семенюк Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
09.10.1906 ст.
Причина смерти: истощение