Агафья Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

НОВИНКА МК-1765 02.07.1765 Той же вотчины деревни Михайлова крестьянский сын отрок Назар Иванов той же вотчины деревни з девкой Новинки Агафьей Кириловой первым браком МИХАЙЛОВО
Бракосочетание
02.07.1765

Муж: Назар Иванов

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1765 02.07.1765 Той же вотчины деревни Михайлова крестьянский сын отрок Назар Иванов той же вотчины деревни з девкой Новинки Агафьей Кириловой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Новинка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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