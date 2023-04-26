Агафья Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
НОВИНКА МК-1765 02.07.1765 Той же вотчины деревни Михайлова крестьянский сын отрок Назар Иванов той же вотчины деревни з девкой Новинки Агафьей Кириловой первым браком МИХАЙЛОВО
Бракосочетание
02.07.1765
Муж: Назар Иванов
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1765 02.07.1765 Той же вотчины деревни Михайлова крестьянский сын отрок Назар Иванов той же вотчины деревни з девкой Новинки Агафьей Кириловой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Новинка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно