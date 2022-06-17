Засыпкин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Засыпкин Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Засыпкин Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Засыпкина Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельничук Нина Анатольевна

Мать ребёнка: Засыпкина Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Засыпкин Василий Анатольевич

Мать ребёнка: Засыпкина Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Засыпкин Василий Анатольевич

Мать ребёнка: Засыпкина Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Засыпкина Вера Николаевна

Смерть
Неизвестно
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