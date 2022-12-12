Ларин Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Ларин Иван Васильевич
Мать: Ларина Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Ларина Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Ларина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ларина Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно