(Остер) Мина Христиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Остер) Мина Христиановна

Место рождения

с.Фрайденталь Белявский р-н Одесская обл.

Дата рождения

25.07.1923

Дата смерти

03.03.2017

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1923

Отец: Остер Христиан Данилович

Мать: (Неер) Лидия Лоренсовна

Рождение ребёнка
01.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гинтер Яков Адамович

Смерть
03.03.2017
Похороны
Неизвестно

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