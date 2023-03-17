Лизунов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1934
Сын: Лизунов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Лизунова Руфина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лизунов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Лизунова Руфина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лизунов Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Лизунова Руфина Антоновна
Смерть
Неизвестно