Лизунов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизунов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1934

Сын: Лизунов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Лизунова Руфина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лизунов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Лизунова Руфина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лизунов Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Лизунова Руфина Антоновна

Смерть
Неизвестно
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