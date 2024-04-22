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Подболоцкий Иван Андреевич

Место рождения

Борок, Красноборский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Борок, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Упоминается в 7 ревизии 1816 года
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Подболоцкий Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Подболоцкая Катерина

Борок, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Упоминается в 7 и 9 ревизиях (1816 и 1850 года) и исповедальной книге Нижне-Уфтюжской Троицкой церкви за 1825 год
Смерть
1813
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