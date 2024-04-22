Подболоцкий Иван Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смерти1813
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Упоминается в 7 ревизии 1816 года
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Подболоцкий Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Подболоцкая Катерина
Упоминается в 7 и 9 ревизиях (1816 и 1850 года) и исповедальной книге Нижне-Уфтюжской Троицкой церкви за 1825 год
Смерть
1813