(Еропова) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Еропова) Александра Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: ?

Мать: Еропова Прасковья Васильевна

Смерть
1942
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