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(Еропова) Александра Яковлевна
(Еропова) Александра Яковлевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Дата смерти
1942
Пол
Женский
Отец
?
Мать
Еропова (Владимирова) Прасковья Васильевна
1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
?
Мать:
Еропова Прасковья Васильевна
Смерть
1942
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