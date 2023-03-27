Зверев Василий Павлович
Место рожденияВологодская обл., Грязовецкий р-н, Баклановский с/с, д. Паново
Дата рождения28.02.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская обл., Грязовецкий р-н, Баклановский с/с, д. Паново
Рождение ребёнка
06.07.1954
Мать ребёнка: Зверева Капитолина Борисовна
Смерть
Неизвестно