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Зверев Василий Павлович

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Место рождения

Вологодская обл., Грязовецкий р-н, Баклановский с/с, д. Паново

Дата рождения

28.02.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
28.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская обл., Грязовецкий р-н, Баклановский с/с, д. Паново
Рождение ребёнка
06.07.1954

Сын: Зверев Игорь Васильевич

Мать ребёнка: Зверева Капитолина Борисовна

Смерть
Неизвестно
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