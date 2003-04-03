Теречев Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теречев Михаил Андреевич

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Место рождения

Колдаис, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

16.05.1930

Дата смерти

03.04.2003

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1930

Отец: Теречев Андрей Петрович

Мать: Теречева Мария Степановна

Колдаис, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Теречева Мария Александровна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
03.04.2003
Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область
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