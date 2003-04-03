Теречев Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения16.05.1930
Дата смерти03.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1930
Отец: Теречев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
11.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Теречева Мария Александровна
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
03.04.2003
Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область