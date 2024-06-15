Скворцов Николай Николаев
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково
Дата рождения29.09.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1899 ст.
Родители: Деревни Евсяково крестьянин Николай Павлов и законная его жена Любовь Феодорова, оба православного вероисповедания
Крещение
01.10.1899 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: той же деревни (Евсяково) крестьянский сын Алексей Павлов и той же деревни (Евсяково)... Показать все
Смерть
Неизвестно