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Яков Леонов

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Место рождения

Кошелево, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Леонтий Анисифоров

Мать: не указана

Кошелево, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Кошелево, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Василий Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Кошелево, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Лаврентий Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Кошелево, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильева

Смерть
Неизвестно
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