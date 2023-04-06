Яков Леонов
Место рождения
Дата рождения1694
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Леонтий Анисифоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1730
Сын: Василий Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1734
Сын: Лаврентий Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно