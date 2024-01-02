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Романюк Григорий Иванович

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Место рождения

Яблоновица, Вінницька область

Дата рождения

15.03.1927

Дата смерти

14.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1927

Отец: Романюк Иван Яковлевич

Мать: Романюк (Климчук Клымчук Клименчук) Федора Феодора Фомовна

Яблоновица, Вінницька область
Бракосочетание
11.07.1953

Жена: Романюк (Поджидаева) Мария Игнатьевна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романюк (Поджидаева) Мария Игнатьевна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Смерть
14.07.1986
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Онкология

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