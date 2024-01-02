Романюк Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения15.03.1927
Дата смерти14.07.1986
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1927
Бракосочетание
11.07.1953
Рождение ребёнка
04.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романюк (Поджидаева) Мария Игнатьевна
Смерть
14.07.1986
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Онкология