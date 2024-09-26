Нехлеб Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1909
Дочь: Подвойская (Нехлеб) Матрена
Мать ребёнка: Нехлеб (Насветникова) Анна
Рождение ребёнка
13.07.1915
Сын: Нехлебов Александр
Мать ребёнка: Нехлеб (Насветникова) Анна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Землянская (Нехлеб) Татьяна
Мать ребёнка: Нехлеб (Насветникова) Анна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Нехлебов Илья
Мать ребёнка: Нехлеб (Насветникова) Анна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Нехлебова) Анастасия
Мать ребёнка: Нехлеб (Насветникова) Анна
Рождение ребёнка
23.03.1925
Сын: Нехлебов Григорий
Мать ребёнка: Нехлеб (Насветникова) Анна
Смерть
1944