Нехлеб Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНехлеб Максим

Нехлеб Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нехлеб (Насветникова) Анна

Рождение ребёнка
13.11.1909

Дочь: Подвойская (Нехлеб) Матрена

Мать ребёнка: Нехлеб (Насветникова) Анна

Ширки, Суражский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1915

Сын: Нехлебов Александр

Мать ребёнка: Нехлеб (Насветникова) Анна

Ширки, Суражский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Землянская (Нехлеб) Татьяна

Мать ребёнка: Нехлеб (Насветникова) Анна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Нехлебов Илья

Мать ребёнка: Нехлеб (Насветникова) Анна

Ширки, Суражский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Нехлебова) Анастасия

Мать ребёнка: Нехлеб (Насветникова) Анна

Рождение ребёнка
23.03.1925

Сын: Нехлебов Григорий

Мать ребёнка: Нехлеб (Насветникова) Анна

Ширки, Суражский уезд, Черниговская губерния
Смерть
1944

Мы используем куки для улучшения работы сайта.