Счасливцев Сава Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счасливцев Сава Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: Счасливцев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1692

Сын: Счасливцев Михаил Савинович

Мать ребёнка: Счасливцева Анна Матвеева

Рождение ребёнка
1695

Дочь: Фёкла Савинова

Мать ребёнка: Счасливцева Анна Матвеева

Рождение ребёнка
1702

Сын: Счасливцев Григорий Савинович

Мать ребёнка: Счасливцева Анна Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Счасливцева Анна Матвеева

Смерть
После 1710
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