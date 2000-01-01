Счасливцев Сава Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: Счасливцев ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1692
Сын: Счасливцев Михаил Савинович
Мать ребёнка: Счасливцева Анна Матвеева
Рождение ребёнка
1695
Дочь: Фёкла Савинова
Мать ребёнка: Счасливцева Анна Матвеева
Рождение ребёнка
1702
Сын: Счасливцев Григорий Савинович
Мать ребёнка: Счасливцева Анна Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710