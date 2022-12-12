Фарафонов Михаил Кирьянович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Фарафонов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Агарина Аксинья Иноккентьевна
Рождение ребёнка
03.06.1925
Дочь: Фарафонова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Агарина Аксинья Иноккентьевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Фарафонов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Агарина Аксинья Иноккентьевна
Рождение ребёнка
12.11.1934
Сын: Фарафонов Павел Михайлович
Мать ребёнка: Агарина Аксинья Иноккентьевна
Рождение ребёнка
23.11.1940
Сын: Фарафонов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1949