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Фарафонов Михаил Кирьянович

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Место рождения

Вылково, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1894

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Вылково, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1921

Сын: Фарафонов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Агарина Аксинья Иноккентьевна

Вылково, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.06.1925

Дочь: Фарафонова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Агарина Аксинья Иноккентьевна

Вылково, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1929

Сын: Фарафонов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Агарина Аксинья Иноккентьевна

Вылково, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.11.1934

Сын: Фарафонов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Агарина Аксинья Иноккентьевна

Вылково, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.11.1940

Сын: Фарафонов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Вылково, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1949
Вылково, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
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