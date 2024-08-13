Любутова (Любутова) Параскева Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любутова (Любутова) Параскева Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Любутова) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Любутов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Любутов Герасим Петрович

Отец ребёнка: Любутов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Любутов Поликарп Петрович

Отец ребёнка: Любутов Петр Михайлович

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