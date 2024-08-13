Любутова (Любутова) Параскева Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Любутова) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Любутов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Любутов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Любутов Поликарп Петрович
Отец ребёнка: Любутов Петр Михайлович