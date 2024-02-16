Стародубова (Солдаева) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубова (Солдаева) Елизавета Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Стародубов Иван Никифорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Синяткина Анна Никифоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Стародубова Ольга Никифоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.09.1924

Дочь: Попкова Мария Никифоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1958
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