Стародубова (Солдаева) Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Сын: Стародубов Иван Никифорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Синяткина Анна Никифоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Стародубова Ольга Никифоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.09.1924
Дочь: Попкова Мария Никифоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1958