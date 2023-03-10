Верещагин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верещагин Илья

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Петр

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Николай

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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