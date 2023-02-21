Черкашина (Черкашина) Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашина (Черкашина) Елена Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Кочановский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кочановский Иван

Рождение ребёнка
До 1917

Дочь: Чеба Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кочановский Иван

Рождение ребёнка
14.06.1918

Дочь: Рогожина Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Кочановский Иван

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
После 1919

Дочь: Запопрожец Нина Николаевна

Отец ребёнка: Черкашин Николай

Рождение ребёнка
После 1919

Сын: Черкашин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Черкашин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкашин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Черкашин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкашин Николай

Развод
Неизвестно

Муж: Кочановский Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочановский Иван

Смерть
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Краснодар, старое кладбище
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