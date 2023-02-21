Черкашина (Черкашина) Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Кочановский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Кочановский Иван
Рождение ребёнка
До 1917
Дочь: Чеба Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кочановский Иван
Рождение ребёнка
14.06.1918
Дочь: Рогожина Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Кочановский Иван
Рождение ребёнка
После 1919
Дочь: Запопрожец Нина Николаевна
Отец ребёнка: Черкашин Николай
Рождение ребёнка
После 1919
Сын: Черкашин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Черкашин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкашин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Черкашин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черкашин Николай
Развод
Неизвестно
Муж: Кочановский Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочановский Иван
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Краснодар, старое кладбище