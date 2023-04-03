Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Аникей Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Илья Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Петр Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстафий (Астафий) Петров
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно