Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Аникей Петров

Мать ребёнка: не указана

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1783

Сын: Илья Петров

Мать ребёнка: не указана

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Петр Петров

Мать ребёнка: не указана

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстафий (Астафий) Петров

Мать ребёнка: не указана

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Место жительства
Неизвестно
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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