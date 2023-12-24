Исаева 1 жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева 1 жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Исаев Салех Исямбулатович

Отец ребёнка: Исаев Исямбулат

Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1825

Сын: Исаев Халек Исямбулатович

Отец ребёнка: Исаев Исямбулат

Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1833

Сын: Исаев Абубекар Исямбулатович

Отец ребёнка: Исаев Исямбулат

Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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