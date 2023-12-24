Исаева 1 жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Сын: Исаев Салех Исямбулатович
Отец ребёнка: Исаев Исямбулат
Рождение ребёнка
1825
Сын: Исаев Халек Исямбулатович
Отец ребёнка: Исаев Исямбулат
Рождение ребёнка
1833
Сын: Исаев Абубекар Исямбулатович
Отец ребёнка: Исаев Исямбулат
Смерть
Неизвестно