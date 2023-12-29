Шилова Марфа Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шилов Ефим Тарасович
Рождение ребёнка
30.03.1905
Отец ребёнка: Шилов Ефим Тарасович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Шилова) Федора Ефимовна
Отец ребёнка: Шилов Ефим Тарасович
Смерть
1987