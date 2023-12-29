Шилова Марфа Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШилова Марфа Максимовна

Шилова Марфа Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

1905 г.р.
1922 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилов Ефим Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилов Ефим Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилов Ефим Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилов Ефим Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилов Ефим Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилов Ефим Тарасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилов Ефим Тарасович

Рождение ребёнка
30.03.1905

Сын: Шилов Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Шилов Ефим Тарасович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Шилова) Федора Ефимовна

Отец ребёнка: Шилов Ефим Тарасович

Смерть
1987

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