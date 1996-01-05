Чернышева (Грехова) Любовь Юрьевна
Место рождения
Дата рождения05.01.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1996
Бракосочетание
15.09.2017
Рождение ребёнка
29.12.2017
Сын: Чернышев Лев Владимирович
Отец ребёнка: Чернышев Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
25.07.2019
Дочь: Чернышева Полина Владимировна
Отец ребёнка: Чернышев Владимир Андреевич
Челябинск, Челябинский, Челябинская область