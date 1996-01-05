Чернышева (Грехова) Любовь Юрьевна 05.01.1996 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернышева (Грехова) Любовь Юрьевна

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Место рождения

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

05.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1996

Отец: Грехов Юрий Петрович

Мать: Грехова (Шибакова) Светлана Евгеньевна

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
15.09.2017

Муж: Чернышев Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
29.12.2017

Сын: Чернышев Лев Владимирович

Отец ребёнка: Чернышев Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
25.07.2019

Дочь: Чернышева Полина Владимировна

Отец ребёнка: Чернышев Владимир Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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