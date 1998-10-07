Мамаев Илья Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Илья Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1998

Отец: не указан

Мать: Мамаева Любовь Леонидовна

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