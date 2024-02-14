Русначенко (Ганул) Нина
Место рожденияАнаньев, Одесская область, Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ганул Карп
Мать: Ганул (Ганул) Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руснак Николай
Отец ребёнка: Русначенко Никита Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Снежинская (Руснак) Татьяна
Отец ребёнка: Русначенко Никита Лукьянович
Рождение ребёнка
08.11.1921
Отец ребёнка: Русначенко Никита Лукьянович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Руснак Иван
Отец ребёнка: Русначенко Никита Лукьянович
Рождение ребёнка
06.11.1929
Дочь: Иовица (Руснак) Мария
Отец ребёнка: Русначенко Никита Лукьянович
Смерть
Неизвестно