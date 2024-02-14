Русначенко (Ганул) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРусначенко (Ганул) Нина

Русначенко (Ганул) Нина

Место рождения

Ананьев, Одесская область, Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ганул Карп

Мать: Ганул (Ганул) Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руснак Николай

Отец ребёнка: Русначенко Никита Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Снежинская (Руснак) Татьяна

Отец ребёнка: Русначенко Никита Лукьянович

Рождение ребёнка
08.11.1921

Сын: Руснак Михаил Никитович

Отец ребёнка: Русначенко Никита Лукьянович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Руснак Иван

Отец ребёнка: Русначенко Никита Лукьянович

Рождение ребёнка
06.11.1929

Дочь: Иовица (Руснак) Мария

Отец ребёнка: Русначенко Никита Лукьянович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.