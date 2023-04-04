Башкирова Агафья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смерти22.07.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 10.08.1850
Рождение ребёнка
Около ?.02.1851
Сын: Башкиров Василий Романович
Отец ребёнка: Башкиров Роман Павлович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Башкиров Роман Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.07.1870