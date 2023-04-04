Башкирова Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирова Агафья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

22.07.1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 10.08.1850

Муж: Башкиров Роман Павлович

Рождение ребёнка
Около ?.02.1851

Сын: Башкиров Василий Романович

Отец ребёнка: Башкиров Роман Павлович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Башкиров Семён Романович

Отец ребёнка: Башкиров Роман Павлович

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
22.07.1870
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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